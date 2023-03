Possiamo goderci Kvaratskhelia senza dover ripetere ogni volta che non è Maradona? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spalletti nel commentare il goal di Kvaratskhelia contro l’Atalanta lo ha paragonato ad una prodezza degna di Maradona. E qui sono partiti molti distinguo. Il paragone è improponibile. Fare paragoni con Diego è quasi blasfemia. Perché qui da noi è impossibile parlare di un qualsiasi calciatore o di una prodezza individuale senza sentire un controcanto più o meno del tipo “ma Maradona era di un altro pianeta”. La cosa messa così francamente rischia di diventare stucchevole. Maradona anche per me è stato il più grande calciatore che io abbia visto giocare. Ma è andato via da qui oltre trent’anni orsono. E fare paragoni tra giocatori separati da più di trent’anni è sempre un azzardo fideistico. Da allora siamo passati dal gioco con il libero al pressing a tutto campo. E cosa più importante si è passato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spalletti nel commentare il goal dicontro l’Atalanta lo ha paragonato ad una prodezza degna di. E qui sono partiti molti distinguo. Il paragone è improponibile. Fare paragoni con Diego è quasi blasfemia. Perché qui da noi è impossibile parlare di un qualsiasi calciatore o di una prodezza individualesentire un controcanto più o meno del tipo “maera di un altro pianeta”. La cosa messa così francamente rischia di diventare stucchevole.anche per me è stato il più grande calciatore che io abbia visto giocare. Ma è andato via da qui oltre trent’anni orsono. E fare paragoni tra giocatori separati da più di trent’anni è sempre un azzardo fideistico. Da allora siamo passati dal gioco con il libero al pressing a tutto campo. E cosa più importante si è passato ...

