Porto-Inter, UEFA si smarca sul caos tifosi: “Responsabilità dei portoghesi” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Hanno fatto discutere e indignare le immagini che provenivano dallo stadio Do Dragao, ieri sera: all’Interno si giocava l’importantissimo testa a testa tra Porto e Inter (terminata 0-0 regalando il passaggio ai quarti di finale di Champions League ai nerazzurri), mentre all’esterno migliaia di tifosi nerazzurri non riuscivano a entrare. Molti supporter italiani, infatti, erano in possesso di biglietti diversi da quelli per il settore ospiti, mentre altri avevano il biglietto per il settore giusto. Una situazione che ha riportato alla mente quanto visto nell’ultima finale di Champions League, richiamando accuse anche nei confronti dell’UEFA. L’organo ha però diramato un comunicato, negando una Responsabilità su quanto accaduto in Portogallo: “La UEFA è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Hanno fatto discutere e indignare le immagini che provenivano dallo stadio Do Dragao, ieri sera: all’no si giocava l’importantissimo testa a testa tra(terminata 0-0 regalando il passaggio ai quarti di finale di Champions League ai nerazzurri), mentre all’esterno migliaia dinerazzurri non riuscivano a entrare. Molti supporter italiani, infatti, erano in possesso di biglietti diversi da quelli per il settore ospiti, mentre altri avevano il biglietto per il settore giusto. Una situazione che ha riportato alla mente quanto visto nell’ultima finale di Champions League, richiamando accuse anche nei confronti dell’. L’organo ha però diramato un comunicato, negando unasu quanto accaduto ingallo: “Laè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 94' Salvataggio sulla linea 95' Palo 96' Traversa L'Inter si salva, pareggio col Porto: è ai quarti di #UCL ?… - Inter : Pronti per la partenza ?? I membri degli #InterClub raggiungeranno la squadra a Porto per #PortoInter ????… - sportface2016 : +++L'#Inter dodici anni dopo torna nei quarti di finale di #ChampionsLeague: #Porto battuto 1-0 nella doppia sfida.… - FcInterNewsit : Caos biglietti per Porto-Inter, la UEFA: 'Questione in esame. I nostri regolamenti...' - Francis22960385 : @theKeyserSoeze Non sono d’accordo, Inter in due partite ha creato occasioni all’andata l’ultimo quarto d’ora, quando il porto era in 10. -