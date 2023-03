Porto-Inter, tifosi nerazzurri respinti ai cancelli. Irritazione dei dirigenti (Di mercoledì 15 marzo 2023) tifosi dell’Inter lasciati fuori dallo stadio e non hanno assistito al match contro il Porto Nella serata di gioia per il raggiungimento dei quarti di finale, una piccola macchia. Per l’Inter ma anche e soprattuto per il Porto. Circa 1000 tifosi nerazzurri, infatti, non sono stati lasciati entrare allo stadio per assistere al match. “Non un discutibile eccesso di zelo dei poliziotti Portoghesi contro gli italiani, ma un vero incidente diplomatico tra due grandi club europei. Ieri circa un migliaio di tifosi dell’Inter, tutti con regolare biglietto e dopo ampie rassicurazioni, sono rimasti fuori dai cancelli dello stadio Dragao. La beffa nonostante nel pomeriggio fosse stato trovato un accordo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)dell’lasciati fuori dallo stadio e non hanno assistito al match contro ilNella serata di gioia per il raggiungimento dei quarti di finale, una piccola macchia. Per l’ma anche e soprattuto per il. Circa 1000, infatti, non sono stati lasciati entrare allo stadio per assistere al match. “Non un discutibile eccesso di zelo dei poliziottighesi contro gli italiani, ma un vero incidente diplomatico tra due grandi club europei. Ieri circa un migliaio didell’, tutti con regolare biglietto e dopo ampie rassicurazioni, sono rimasti fuori daidello stadio Dragao. La beffa nonostante nel pomeriggio fosse stato trovato un accordo ...

