Porto-Inter, pagelle: Darmian monumento 8, Barella offuscato 5.5 (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'Inter pareggia con il risultato di 0-0 al do Dragao e compie l'impresa (vedi report). Passa il turno e accede ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni. Matteo Darmian gioca una partita monumentale 8, Nicolò Barella sbaglia eccessivamente 5.5. ANDRÈ ONANA 7 – Con la parata sul tiro di Eustaquio da fuori area risponde presente. L'Intervento su Grujic nelal ripresa è difficilissimo, ma per il camerunense non ci sono problemi. Nel finale la sua parata vale la vittoria, Inzaghi ricordi questo episodio. Porto-Inter, pagelle – DIFENSORI MATTEO Darmian 8 – Non sbaglia mai, difficile da ricordare un errore in fase di copertura del difensore. Prende l'ammonizione in maniera intelligente, evitando ulteriori pericoli a causa del passaggio di ...

