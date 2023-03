Porto-Inter, Marciniak insufficiente! Eccessiva l’ammonizione a Dzeko: la moviola – CdS (Di mercoledì 15 marzo 2023) Marciniak fischia poco e non convince in Porto-Inter. Insufficiente la sua direzione di gara secondo la moviola del Corriere dello Sport questa mattina in edicola. LA moviola – Tenere un metro alto sui contatti permessi non significa non fischiare i falli, né tantomeno depenalizzare le imprudenze. Ne è un esempio, nell’ultimo dei tre minuti di recupero del primo tempo, l’Intervento duro di Grujic, che meritava il cartellino giallo su Lautaro Martinez. Giusta l’ammonizione a Matteo Darmian nel primo tempo per aver Interrotto con un fallo l’azione pericolosa di Galeno. Eccessiva, invece, l’ammonizione a Edin Dzeko al 23? della ripresa. Corretto il rosso a Pepé per fallo su Danilo D’Ambrosio. Al 40? il ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023)fischia poco e non convince in. Insufficiente la sua direzione di gara secondo ladel Corriere dello Sport questa mattina in edicola. LA– Tenere un metro alto sui contatti permessi non significa non fischiare i falli, né tantomeno depenalizzare le imprudenze. Ne è un esempio, nell’ultimo dei tre minuti di recupero del primo tempo, l’vento duro di Grujic, che meritava il cartellino giallo su Lautaro Martinez. Giustaa Matteo Darmian nel primo tempo per averrotto con un fallo l’azione pericolosa di Galeno., invece,a Edinal 23? della ripresa. Corretto il rosso a Pepé per fallo su Danilo D’Ambrosio. Al 40? il ...

