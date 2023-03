Porto-Inter, le parole di Conceicao: “Superiori ai nerazzurri. Fa male uscire così” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un’eliminazione quella contro l’Inter per il Porto di Sergio Conceicao che rischia di essere il simbolo di una stagione con tante ombre e poche luci. Il secondo posto dietro al Benfica che entusiasma l’Europa e non solo il Portogallo e l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League non sono un buon risultato per una squadra abituata a vincere. Anche da considerazioni di questo tipo sono partite le risposte di Conceicao in conferenza stampa. Sulla stagione del Porto: “Abbiamo due titoli da giocare, sento una forte ingiustizia. Penso che sia normale piangere dopo una eliminazione come questa: è normale perché giocano con passione i miei calciatori. Devono avere orgoglio per le partite fatte, credo che siamo stati Superiori ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un’eliminazione quella contro l’per ildi Sergioche rischia di essere il simbolo di una stagione con tante ombre e poche luci. Il secondo posto dietro al Benfica che entusiasma l’Europa e non solo ilgallo e l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League non sono un buon risultato per una squadra abituata a vincere. Anche da considerazioni di questo tipo sono partite le risposte diin conferenza stampa. Sulla stagione del: “Abbiamo due titoli da giocare, sento una forte ingiustizia. Penso che sia norpiangere dopo una eliminazione come questa: è norperché giocano con passione i miei calciatori. Devono avere orgoglio per le partite fatte, credo che siamo stati...

