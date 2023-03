Porto-Inter, le pagelle: Onana e Darmian i migliori in campo – TS (Di mercoledì 15 marzo 2023) Voti altissimi per i nerazzurri usciti indenni dall’inferno del Do Dragao. I migliori sono entrambi nel reparto difensivo pagelle – Andre Onana e Matteo Darmian sono i migliori in campo dell’Inter scesa in campo contro il Porto secondo il TuttoSport: Per entrambi il voto è 7,5. Il portiere è reattivo per tutto il match, ma la parata al 95? sul colpo di testa di Taremi è miracolosa. Il 36, invece, esce stremato per i crampi, dovuti al tenere a bada Galeno e l’attaccante iraniana. Appena un gradino sotto di loro ci sono Acerbi, – prende tutti i palloni alti – e Dumfries, che nonostante una prestazione non superlativa si aggiudica il 7 in pagella per il salvataggio sulla linea al 95? sul tiro di Marcano. 7 anche per Simone Inzaghi: la ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Voti altissimi per i nerazzurri usciti indenni dall’inferno del Do Dragao. Isono entrambi nel reparto difensivo– Andree Matteosono iindell’scesa incontro ilsecondo il TuttoSport: Per entrambi il voto è 7,5. Il portiere è reattivo per tutto il match, ma la parata al 95? sul colpo di testa di Taremi è miracolosa. Il 36, invece, esce stremato per i crampi, dovuti al tenere a bada Galeno e l’attaccante iraniana. Appena un gradino sotto di loro ci sono Acerbi, – prende tutti i palloni alti – e Dumfries, che nonostante una prestazione non superlativa si aggiudica il 7 in pagella per il salvataggio sulla linea al 95? sul tiro di Marcano. 7 anche per Simone Inzaghi: la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 94' Salvataggio sulla linea 95' Palo 96' Traversa L'Inter si salva, pareggio col Porto: è ai quarti di #UCL ?… - marifcinter : Per la terza volta, in questa edizione della #ChampionsLeague, Hakan #Calhanoglu è stato premiato dalla Uefa come M… - Inter : Parla Calhanoglu dopo il pareggio contro il Porto ??? #ForzaInter #UCL #PortoInter - Luca_2199 : La meravigliosa e commovente impresa dell'Inter contro il Porto. #Inter #ChampionsLeague #PortoInter #PORINT - gabripuggioni28 : @divinopig @pietromichi @capuanogio Per anni la Juventus ha superato la fase a gironi della Champions League, e nes… -