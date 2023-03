Porto-Inter, la Uefa apre un’indagine dopo il match: il motivo (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Inter vola ai quarti di finale di Champions League e salva la stagione. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a fermare il Porto nella partita di ritorno degli ottavi di finale, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. I nerazzurri sfruttano il successo dell’andata (1-0 con gol di Lukaku) e staccano il pass per il prossimo turno. La partita ha scatenato anche motivi di grande discussione, in particolar modo è stato negato l’accesso allo stadio a circa 1000 tifosi, in possesso di regolare biglietto. Il club italiano ha presentato una denuncia e l’Uefa e avviato alcune indagini. Foto di Estela Silva / AnsaL’indagine della Uefa Nel dettaglio l’indagine della Uefa riguarderebbe “la responsabilità della gestione sicura degli spettatori e della relativa politica di biglietteria” da parte delle ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’vola ai quarti di finale di Champions League e salva la stagione. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a fermare ilnella partita di ritorno degli ottavi di finale, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. I nerazzurri sfruttano il successo dell’andata (1-0 con gol di Lukaku) e staccano il pass per il prossimo turno. La partita ha scatenato anche motivi di grande discussione, in particolar modo è stato negato l’accesso allo stadio a circa 1000 tifosi, in possesso di regolare biglietto. Il club italiano ha presentato una denuncia e l’e avviato alcune indagini. Foto di Estela Silva / AnsaL’indagine dellaNel dettaglio l’indagine dellariguarderebbe “la responsabilità della gestione sicura degli spettatori e della relativa politica di biglietteria” da parte delle ...

