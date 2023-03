Porto-Inter: la radiocronaca di Francesco Repice (AUDIO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Inter si gode la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Decisivo un pareggio a reti inviolate contro il Porto al Do Dragao per l’accesso al prossimo turno. Senza reti, ma tante emozioni. E la radiocronaca di Francesco Repice regala un qualcosa in più ad un match in ogni caso storico per l’Inter, che torna ai quarti dopo dodici anni dall’ultima volta. Di seguito, ecco il commento di Repice. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’si gode la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Decisivo un pareggio a reti inviolate contro ilal Do Dragao per l’accesso al prossimo turno. Senza reti, ma tante emozioni. E ladiregala un qualcosa in più ad un match in ogni caso storico per l’, che torna ai quarti dopo dodici anni dall’ultima volta. Di seguito, ecco il commento di. SportFace.

Inter, Inzaghi ai quarti di Champions: 'Non credo alla fortuna' Inter, Inzaghi dopo lo 0 - 0 con il Porto Inzaghi ha poi continuato: " La fortuna conta relativamente, io non ci credo. Penso che la squadra nel doppio confronto abbia meritato il passaggio del turno,... Inter, Inzaghi: "Critiche So chi le fa, quando sarà il momento parlerò" Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Mediaset dopo il passaggio del turno contro il Porto in Champions Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Mediaset. PAROLE - "Abbiamo fatto un'ottima partita, il gruppo si è compattato e ha fatto una grande gara. Ottimo primo tempo, ... Caos biglietti, alcuni tifosi interisti sono rimasti fuori dal Do Dragao Caos fuori dal Do Dragao per Porto - Inter di Champions League. Nonostante il lavoro delle diplomazie nel pomeriggio, con l'ingresso assicurato ai nerazzurri che avevano acquistato il biglietto ma non nel settore ospiti, molti ...