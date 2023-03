Porto-Inter, ero lì e vi racconto cosa è successo ai tifosi nerazzurri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Porto, 15 mar – Quanto accaduto martedì sera, in occasione della partita di ritorno degli ottavi di Champions League Porto–Inter, ha rappresentato una gestione sconsiderata e vessatoria da parte delle autorità Portoghesi nei confronti di tifosi italiani in trasferta europea. Ancor più grave, è stata creata una situazione di assembramenti, calche ed enormi tensioni dove le prime vittime sono state famiglie con bambini e anziani. Tutto questo, senza alcun motivo. Porto-Inter, io c’ero e vi racconto cosa è successo Partiamo dal principio: dei circa 51.000 posti a sedere presenti allo stadio do Dragão, tremila tagliandi sono stati riservati per il settore ospiti, tagliandi che come è normale che sia in queste occasioni, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 marzo 2023), 15 mar – Quanto accaduto martedì sera, in occasione della partita di ritorno degli ottavi di Champions League, ha rappresentato una gestione sconsiderata e vessatoria da parte delle autoritàghesi nei confronti diitaliani in trasferta europea. Ancor più grave, è stata creata una situazione di assembramenti, calche ed enormi tensioni dove le prime vittime sono state famiglie con bambini e anziani. Tutto questo, senza alcun motivo., io c’ero e viPartiamo dal principio: dei circa 51.000 posti a sedere presenti allo stadio do Dragão, tremila tagliandi sono stati riservati per il settore ospiti, tagliandi che come è normale che sia in queste occasioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Per la terza volta, in questa edizione della #ChampionsLeague, Hakan #Calhanoglu è stato premiato dalla Uefa come M… - GoalItalia : 94' Salvataggio sulla linea 95' Palo 96' Traversa L'Inter si salva, pareggio col Porto: è ai quarti di #UCL ?… - Inter : Parla Calhanoglu dopo il pareggio contro il Porto ??? #ForzaInter #UCL #PortoInter - infoitsport : Adani: “Porto-Inter? Mi è piaciuto di più il Milan con il Tottenham” - infoitsport : Adani: 'Contro il Porto applicazione e fortuna, ma l'Inter doveva osare di più' -

Lautaro ai quarti di Champions e Agustina confessa: 'Ho strappato...' Lady Lautaro, Agustina Gandolfo e le 'ciglie strappate' durante Porto - Inter Agustina Gandolfo al settimo cielo: l'Inter del suo Lautaro Martinez ha conquistato i quarti di Champions League dopo il pareggio sul campo del Porto ( con un Onana stile... Maignan nel ... Tifosi dell'Inter rimasti fuori dallo stadio, la Uefa: 'Caso sotto esame, responsabilità del Porto' 1 Non si spegne il caso dei tifosi italiani rimasti fuori dallo stadio in occasione di Porto - Inter. Dopo le polemiche di ieri, la Uefa ha annunciato l'intenzione di andare a fondo nella vicenda e ha diramato una nota : ' La Uefa è stata informata che un gran numero di tifosi ospiti ha ... Ingresso negato a centinaia di tifosi dell'Inter: l'Uefa ha aperto un'inchiesta sul Porto Ci sarà un' indagine dell' Uefa su quanto accaduto in occasione del ritorno degli ottavi di Champions tra Porto e Inter . Nyon ha comunicato di aver aperto un procedimento dopo che a centinaia di tifosi nerazzurri è stato negato l'accesso allo stadio do Dragao nonostante avessero i biglietti . I filmati ... Lady Lautaro, Agustina Gandolfo e le 'ciglie strappate' duranteAgustina Gandolfo al settimo cielo: l'del suo Lautaro Martinez ha conquistato i quarti di Champions League dopo il pareggio sul campo del( con un Onana stile... Maignan nel ...1 Non si spegne il caso dei tifosi italiani rimasti fuori dallo stadio in occasione di. Dopo le polemiche di ieri, la Uefa ha annunciato l'intenzione di andare a fondo nella vicenda e ha diramato una nota : ' La Uefa è stata informata che un gran numero di tifosi ospiti ha ...Ci sarà un' indagine dell' Uefa su quanto accaduto in occasione del ritorno degli ottavi di Champions tra. Nyon ha comunicato di aver aperto un procedimento dopo che a centinaia di tifosi nerazzurri è stato negato l'accesso allo stadio do Dragao nonostante avessero i biglietti . I filmati ... Inter, eroi a sorpresa: che notte, la notte di Dumfries e D'Ambrosio La Gazzetta dello Sport L'Inter va avanti in Champions ma le ombre su Inzaghi restano forti L'Inter di Simone Inzaghi con le unghie e con i denti è riuscita ad approdare, con merito, ai quarti di finale di Champions League. Contro il Porto, in favore dei nerazzurri, ha pesato l'1-0 della ... Inzaghi porta l'Inter ai quarti di Champions Dopo 12 anni di attesa l'Inter si qualifica ai quarti di Champions League. Al Do Dragao i nerazzurri soffrono solo nel finale, ma Onana con una parata super spegne i sogni di rimonta dei portoghesi. L'Inter di Simone Inzaghi con le unghie e con i denti è riuscita ad approdare, con merito, ai quarti di finale di Champions League. Contro il Porto, in favore dei nerazzurri, ha pesato l'1-0 della ...Dopo 12 anni di attesa l'Inter si qualifica ai quarti di Champions League. Al Do Dragao i nerazzurri soffrono solo nel finale, ma Onana con una parata super spegne i sogni di rimonta dei portoghesi.