Porto-Inter, centinaia di tifosi con biglietto bloccati all’ingresso dello stadio Dragao. Marotta: “Faremo un esposto alla Uefa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un migliaio di tifosi nerazzurri, dotati di regolare biglietto, non sono riusciti ad accedere allo stadio Dragao per la partita dell’Inter contro il Porto. All’origine della vicenda un lungo braccio di ferro con le forze dell’ordine legato alle modalità di acquisto dei tagliandi. L’incomprensione sembrava essere stata superata ma, nonostante le rassicurazioni del pomeriggio, sono moltissime le persone rimaste all’esterno della struttura. “Ringrazio i tifosi presenti e sono vicino a chi, nonostante il biglietto acquistato regolarmente, non è riuscito a entrare allo stadio – ha commentato l’ad dell’Inter Beppe Marotta -. Faremo un esposto all’Uefa, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un migliaio dinerazzurri, dotati di regolare, non sono riusciti ad accedere alloper la partita dell’contro il. All’origine della vicenda un lungo braccio di ferro con le forze dell’ordine legato alle modalità di acquisto dei tagliandi. L’incomprensione sembrava essere stata superata ma, nonostante le rassicurazioni del pomeriggio, sono moltissime le persone rimaste all’esterno della struttura. “Ringrazio ipresenti e sono vicino a chi, nonostante ilacquistato regolarmente, non è riuscito a entrare allo– ha commentato l’ad dell’Beppe-.unall’, ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 94' Salvataggio sulla linea 95' Palo 96' Traversa L'Inter si salva, pareggio col Porto: è ai quarti di #UCL ?… - marifcinter : Per la terza volta, in questa edizione della #ChampionsLeague, Hakan #Calhanoglu è stato premiato dalla Uefa come M… - Inter : Parla Calhanoglu dopo il pareggio contro il Porto ??? #ForzaInter #UCL #PortoInter - Babbona68466122 : RT @pisto_gol: L’#Inter esce viva dalla sfida del #DoDragao, il #Porto prende 2 pali #Dumfries salva a portiere battuto ma dopo un 2^T di d… - schmlzer__s : RT @marifcinter: Per la terza volta, in questa edizione della #ChampionsLeague, Hakan #Calhanoglu è stato premiato dalla Uefa come MVP Int… -