Porto-Inter 0-0, nerazzurri ai quarti di Champions (Di mercoledì 15 marzo 2023) OPorto (PortoGALLO) (ITALPRESS) – Al termine di una partita con emozioni forti solo nel recupero, l'Inter centra lo 0-0 in casa del Porto che vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Una sfida nella quale è la difesa a farla da padrone, con Darmian e Acerbi migliori in campo tra le fila dei nerazzurri. La prima chance è per i lusitani e arriva dopo poco più di due minuti, quando Uribe ci prova con un gran destro dalla lunga distanza che Onana sfiora e devia in corner. Dopo una fase di equilibrio, gli ospiti creano una buona occasione al 21?. Barella avanza palla al piede con la difesa avversaria scoperta e allarga sulla sinistra per Dzeko che va al tiro con il sinistro, ma Diogo Costa salva in tuffo. Al 40? ci vuole una scivolata decisiva di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) OGALLO) (ITALPRESS) – Al termine di una partita con emozioni forti solo nel recupero, l'centra lo 0-0 in casa delche vale la qualificazione aidi finale diLeague. Una sfida nella quale è la difesa a farla da padrone, con Darmian e Acerbi migliori in campo tra le fila dei. La prima chance è per i lusitani e arriva dopo poco più di due minuti, quando Uribe ci prova con un gran destro dalla lunga distanza che Onana sfiora e devia in corner. Dopo una fase di equilibrio, gli ospiti creano una buona occasione al 21?. Barella avanza palla al piede con la difesa avversaria scoperta e allarga sulla sinistra per Dzeko che va al tiro con il sinistro, ma Diogo Costa salva in tuffo. Al 40? ci vuole una scivolata decisiva di ...

