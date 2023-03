Porto-Inter 0-0, il tabellino della partita di Champions League (Di mercoledì 15 marzo 2023) Porto-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0 (andata 0-1): questo il tabellino della partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. EROICI – Dopo dodici anni l’Inter è ai quarti di finale di Champions League! Regge lo 0-0 all’Estadio do Dragao, basta quindi il gol di Romelu Lukaku all’andata. Un risultato strepitoso, conquistato con tutte le energie rimaste a disposizione contro il Porto. Cento minuti, recuperi compresi, di assoluta sofferenza ma al triplice fischio arriva la gioia tanto cercata. Con salvataggio sulla linea di Denzel Dumfries, grande parata di André Onana, palo e traversa del Porto tutto nel recupero. È forse il ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0 (andata 0-1): questo ilvalida per il ritorno degli ottavi di finale di2022-2023. EROICI – Dopo dodici anni l’è ai quarti di finale di! Regge lo 0-0 all’Estadio do Dragao, basta quindi il gol di Romelu Lukaku all’andata. Un risultato strepitoso, conquistato con tutte le energie rimaste a disposizione contro il. Cento minuti, recuperi compresi, di assoluta sofferenza ma al triplice fischio arriva la gioia tanto cercata. Con salvataggio sulla linea di Denzel Dumfries, grande parata di André Onana, palo e traversa deltutto nel recupero. È forse il ...

