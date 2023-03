Porto-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere (Di mercoledì 15 marzo 2023) Porto-Inter è un trionfo: lo 0-0 di ieri sera all’Estadio do Dragao vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo che Interrompe una lunghissima striscia negativa a livello statistico. ZERO – I gol concessi dall’Inter al Porto nel doppio confronto. Sui 180? in Champions League non capitava dalla stagione del Triplete, col doppio 1-0 ai quarti sul CSKA Mosca nel 2010. In generale è dalla passata stagione nelle semifinali di Coppa Italia col Milan (0-0 all’andata, 3-0 al ritorno), in competizioni UEFA dai sedicesimi di Europa League col Rapid Vienna nel 2018-2019 (0-1 all’andata, 4-0 al ritorno). TRE – Le partite su diciassette trasferte stagionali (tredici in Serie A, quattro in Champions League) dove l’Inter ha tenuto la porta inviolata, tutte con André ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023)è un trionfo: lo 0-0 di ieri sera all’Estadio do Dragao vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo cherompe una lunghissima striscia negativa a livello statistico. ZERO – I gol concessi dall’alnel doppio confronto. Sui 180? in Champions League non capitava dalla stagione del Triplete, col doppio 1-0 ai quarti sul CSKA Mosca nel 2010. In generale è dalla passata stagione nelle semifinali di Coppa Italia col Milan (0-0 all’andata, 3-0 al ritorno), in competizioni UEFA dai sedicesimi di Europa League col Rapid Vienna nel 2018-2019 (0-1 all’andata, 4-0 al ritorno). TRE – Le partite su diciassette trasferte stagionali (tredici in Serie A, quattro in Champions League) dove l’ha tenuto la porta inviolata, tutte con André ...

