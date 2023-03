Pordenone-Piacenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ecco tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pordenone-Piacenza, match del Teghil valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I Ramarri guidati da Mirko Stefani, dopo tre pareggi consecutivi, hanno bisogno di tornare al successo per continuare a sperare nella promozione diretta in Serie B. La formazione emiliana, dal suo canto, è tornata alla vittoria nello scorso turno contro il Mantova e spera di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella diretta Gol di Sky ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ecco tutte le informazioni inerenti la, l’, latv e lodi, match del Teghil valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. I Ramarri guidati da Mirko Stefani, dopo tre pareggi consecutivi, hanno bisogno di tornare al successo per continuare a sperare nella promozioneinB. La formazione emiliana, dal suo canto, è tornata alla vittoria nello scorso turno contro il Mantova e spera di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports, su Sky Sport e nellaGol di Sky ...

