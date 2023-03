Ponticelli: dopo gli ultimi tragici fatti, la Chiesa si mobilita per la pace (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un grido di aiuto è quello che si alza corale dal quartiere di Ponticelli della città di Napoli. La richiesta di pace e di tranquillità contro gli spari della camorra. L’iniziativa per la pace vede scendere in campo la Chiesa guidata, non solo dai sacerdoti, ma anche e soprattutto dal loro Arcivescovo che, mai come L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un grido di aiuto è quello che si alza corale dal quartiere didella città di Napoli. La richiesta die di tranquillità contro gli spari della camorra. L’iniziativa per lavede scendere in campo laguidata, non solo dai sacerdoti, ma anche e soprattutto dal loro Arcivescovo che, mai come L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Ponticelli: 20enne bloccato dopo un inseguimento - - CorrNazionale : La premier Giorgia #Meloni ha promesso di interessarsi alla vicenda del massacro di #Ponticelli dopo che #LeIene ha… - infoitinterno : Dopo quarant'anni l'Antimafia chiede di riaprire il caso sul “Massacro di Ponticelli” - francidistef : RT @unodelosBuendia: Dopo lo splendido lavoro di @giulio_golia e @francidistef la petizione per chiedere la revisione del processo per l'om… - unodelosBuendia : Dopo lo splendido lavoro di @giulio_golia e @francidistef la petizione per chiedere la revisione del processo per l… -