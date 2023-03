Pontecagnano | tenta il suicidio | salvata dai carabinieri

(Di mercoledì 15 marzo 2023) E’ accaduto lo scorso 11 marzo. Idella Stazione disono intervenuti presso uncamping della località Faiano, nel salernitano, mettendo in salvo una 51enne che in preda a una forte crisi aveva minacciato di togliersi la vita ferendosi con un coltello.La donna è stata messa in salvo dai militari intervenuti che, dopo averla riportata allacalma, sono riusciti a disarmarla, rimettendola poi alle cure del personale medico del 118. Segui ZON.IT su Google News.

Aveva minacciato di toglieri la vita con un coltello. I carabinieri della stazione di Pontecagnano sono intervenuti presso un camping della località Faiano mettendo in salvo una 51enne in preda a una ...