Pontecagnano | tenta il suicidio | 51enne salvata dai carabinieri

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’11 marzo, idella Stazione disono intervenuti presso un camping della località Faiano mettendo in salvo unache in preda a una forte crisi aveva minacciato di togliersi la vita ferendosi con un coltello. La donna è stata messa in salvo dai militari intervenuti che, dopo averla riportata alla calma, sono riusciti a disarmarla, rimettendola poi alle cure del personale medico del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

