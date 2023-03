Ponte sullo Stretto | pronto il decreto Inizio lavori entro 2024

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Giornata decisiva per il. Il Mit guidato da Matteo Salvini, spiega una nota del ministero, ha messo nero su bianco uno schema diLegge che oggi è stato trattato in sede tecnica al preconsiglio e che approderà in Consiglio dei Ministri. È nel segno della continuità rispetto a quanto era stato fatto fino al 2012 e poi interrotto dal governo Monti. Si parla, quindi, di una struttura a campata unica.Sarà ilsospeso strallato più lungo al mondo: 3,2 chilometri. Si auspica l'deiil. Nel, il dicastero di Porta Pia intende riattivare la societàdi Messina coinvolgendo le regioni Calabria e Sicilia, Anas e Rfi. Il tutto con un controllo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il decreto in Cdm: gestione dell’opera affidata a ministero Salvini. Bonelli: “Sperpero di den… - Agenzia_Ansa : Si riapre la partita del Ponte sullo Stretto: la bozza di Decreto legge recante disposizioni urgenti per la realiz… - ultimora_pol : Ponte sullo Stretto, bozza decreto legge: 'Progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024' @ultimora_pol - LongSquareMp : RT @elenasantori902: É un'idea molto nuova quella del ponte sullo stretto di Messina! lo sapevi, porco padano? - Mirarch3 : RT @ultimora_pol: Ponte sullo Stretto, bozza decreto legge: 'Progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024' @ultimora_pol -

Si corre veloce sulStretto di Messina. Domani a il decreto per il progetto approderà in consiglio dei ministri, ma l'Adnkronos ha potuto visionare la bozza composta da sette articoli, con il primo che ...Si parte con ilStretto: il decreto va in cdm Dopo l'approvazione in Cdm la riforma avrà una gestazione lunga: il cronoprogramma pensato dal governo prevede l'approvazione in Parlamento ...Giornata decisiva per ilStretto. Il Mit guidato da Matteo Salvini ha messo nero su bianco uno schema di decreto legge che oggi è stato trattato in sede tecnica al pre Consiglio e che approderà in Consiglio dei ...

Ponte sullo Stretto, il decreto legge in Consiglio dei ministri: "Esecutivo entro 2024" La Repubblica

Imprese, commercianti, e altre associazioni di categoria, incontrate oggi dal ministro dell'economia Giorgietti, hanno accolto con favore l'impianto della legge quadro sulla delega fiscale ...Il decreto legge per il Ponte sullo Stretto dovrebbe entrare fra i provvedimenti all’esame del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. L’ordine del giorno della riunione del pre-Consiglio di ieri è ...