Ponte sullo Stretto di Messina, il decreto legge tra i provvedimenti all'esame del CdM (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il decreto legge per il Ponte sullo Stretto dovrebbe entrare fra i provvedimenti all’esame del Consiglio dei ministri di domani . L’ordine del giorno della riunione del pre-Consiglio in programma oggi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilper ildovrebbe entrare fra iall’del Consiglio dei ministri di domani . L’ordine del giorno della riunione del pre-Consiglio in programma oggi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Il dl sul ponte sullo Stretto arriva in pre-Consiglio dei ministri #pontesullostretto #15marzo - orsobianco : @AnnalisaChirico considerato quanto ci é costato il ponte sullo stretto (che ancora non esiste), con 3,4 miliardi… - iconanews : Verso decreto legge per il Ponte sullo Stretto domani in Cdm - CalNews : Verso dl per il Ponte sullo Stretto domani in Cdm. - stellainblack : Con tutti i problemi che abbiamo, domani i nostri fantastici ministri discuteranno in consiglio del ponte sullo stretto. -