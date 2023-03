Ponte sullo Stretto | dalla società ai tempi | cosa c’è nel decreto Progetto esecutivo entro luglio 2024

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il decreto in Cdm: gestione dell’opera affidata a ministero Salvini. Bonelli: “Sperpero di den… - Agenzia_Ansa : Si riapre la partita del Ponte sullo Stretto: la bozza di Decreto legge recante disposizioni urgenti per la realiz… - ultimora_pol : Ponte sullo Stretto, bozza decreto legge: 'Progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024' @ultimora_pol - Al_JVe : @ultimora_pol Sanità allo sfascio Istruzione allo sbando Lavoro precario e malpagato Il governo di destra che coi… - Agenparl : PONTE SULLO STRETTO, C’È IL DECRETO, SI RIPARTE DAL PROGETTO FERMATO NEL 2012 - -

La liquidazione della societa' Stretto di Messina viene revocata. E' quanto prevede la bozza di decreto delStretto. Al Mit viene affidato il 51% del capitale della societa', a cui partecipano anche Rfi, Anas e le Regioni Sicilia e Calabria. Il decreto prevede anche che il Cda e' composto da ...Progetto esecutivo per la realizzazione delStretto di Messina, approvato entro il 31 luglio del 2024. E' quanto si legge nella bozza del decreto per ilStretto che stabilisce anche una durata trentennale della ...Per la realizzazione delStretto di Messina si ripartirà dal progetto definitivo approvato il 29 luglio del 2011 dall'allora società concessionaria. Si legge nella bozza di decreto legge sull'opera discussa nel ...

Ponte sullo Stretto, ecco la bozza del decreto (domani in Cdm). «Progetto esecutivo da luglio 2024» ilmessaggero.it

Avviato oggi lo scavo delle gallerie sulla tratta Telese – Vitulano ... È prevista la realizzazione di quattro nuove fermate (Amorosi, Solopaca, San Lorenzo e Ponte Casalduni) e il rifacimento della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...