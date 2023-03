Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianlusalva : @serracchiani @pdnetwork Quando ci sono stati i morti per il Ponte Morandi vi siete defilati tutti eppure ci sono s… - Sabrina04925854 : Salvini e Meloni al karaoke poco dopo i funerali dei migranti morti a Cutro: il sindaco Lepore sconcertato.Scusate,… - Marko_Morandi : RT @matteosalvinimi: Un’altra opera strategica per collegare la Sicilia con il resto d’Italia e l’Europa insieme al Ponte sullo Stretto, il… - sandokan968 : RT @MinistroEconom1: Il governo non arretra sulle clamorose rivelazioni sulla responsabilità russa nei flussi migratori e anzi rilancia, ri… - emiliano110978 : @melomelo1961 @Simona45104788 Ma gli amici del PD e 5S che durante i FUNERALI DI STATO delle vittime del ponte Mora… -

Quella delè "una tragedia che per sempre peserà sul cognome della nostra famiglia. Potevamo come azionisti voltarci dall'altra parte, invece cogliamo la sfida di immaginarci un progetto molto ...Così Barbara Nava, testimone del processo per il crollo del(14 agosto 2013, 43 vittime) sentita oggi. Sono 58 le persone imputate. Le due società Aspi e Spea sono uscite patteggiando ...... nell'ambito della Fase 1 della costruzione del Memoriale del Parco deldedicato alla memoria delle 43 vittime del crollo del

Ponte Morandi, Benetton: tragedia peserà per sempre, ora nuova sfida Tiscali Notizie

Caruso: "Per 25 anni verifiche ponte affidate a metodo scartato in tutto il mondo e gestito in modo artigianale da un anziano perito elettronico" ...ono previste così modifiche alla viabilità per l’attività di cantiere - nei giorni lavorativi - in via Argine Polcevera e in via Perlasca ...