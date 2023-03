“Pomeriggio 5”, la verità sull’eredità di Gina Lollobrigida (Di mercoledì 15 marzo 2023) News Tv. A Pomeriggio 5 si è parlato della villa di Gina Lollobrigida, scomparsa circa due mesi fa. Un’eredità, quella lasciata dalla diva del cinema, di enorme valore. La villa di Gina Lollobrigida è la parte più imponente del patrimonio che l’attrice ha lascito agli eredi che si attesta su dieci milioni di euro. All’interno della villa erano custoditi vari ritratti, dipinti, ma anche statue e tantissimi altri beni artistici. L’attrice ha risieduto in quell’abitazione dagli anni ’50 fino alla sua recente scomparsa. Cosa succede ora? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Gina Lollobrigida, il gesto da brividi durante la notte degli Oscar Leggi anche: “Mattino 5”, Federica Panicucci torna a parlare di Gina Lollobrigida: la notizia ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 marzo 2023) News Tv. A5 si è parlato della villa di, scomparsa circa due mesi fa. Un’eredità, quella lasciata dalla diva del cinema, di enorme valore. La villa diè la parte più imponente del patrimonio che l’attrice ha lascito agli eredi che si attesta su dieci milioni di euro. All’interno della villa erano custoditi vari ritratti, dipinti, ma anche statue e tantissimi altri beni artistici. L’attrice ha risieduto in quell’abitazione dagli anni ’50 fino alla sua recente scomparsa. Cosa succede ora? (Continua dopo le foto) Leggi anche:, il gesto da brividi durante la notte degli Oscar Leggi anche: “Mattino 5”, Federica Panicucci torna a parlare di: la notizia ...

