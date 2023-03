Polonia | Justyna Wydrzy?ska è la prima attivista condannata in Europa per assistenza all’aborto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 marzo 2023)Wydrzy?ska è stataa 8 mesi di lavori socialmente utili dal tribunale di Varsavia in quello che è il primo processo a un’per aver aiutato un’altra persona nell’interruzione volontaria della gravidanza. In, da quando è stata introdotta la nuova normativa nel 2020, ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza è permesso solo in caso di stupro, incesto o di gravi problemi di salute per la madre. La legge è tra le più restrittive d’e Wydrzy?ska, per aver inviato a una donna per posta la pillola abortiva, rischiava fino a tre anni di carcere. «Questo caso stabilisce un pericoloso precedente per la, dove l’aborto è quasi completamente vietato, e offre un’immagine agghiacciante delle conseguenze di tali leggi restrittive», ha ...