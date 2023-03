Polonia, attivista condannata per avere spedito le pillole abortive a una donna incinta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Justyna Wydrzynska è stata condannata a otto mesi di lavori socialmente utili, e ha rischiato tre anni di carcere. È la prima condanna di questo tipo, in Europa Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) Justyna Wydrzynska è stataa otto mesi di lavori socialmente utili, e ha rischiato tre anni di carcere. È la prima condanna di questo tipo, in Europa

