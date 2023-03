Polonia | attivista condannata per aver spedito pillole abortive

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Un’polacca è stataa otto mesi di lavori socialmente utili, doporischiato tre anni di carcere, pera una donna incinta.per favoreggiamento dell’aborto Justyna Wydrzynska – Ph Credit Associated PressInl’Justyna Wydrzynska è stataa otto mesi di lavori socialmente utili, e ha rischiato tre anni di carcere. La sua colpa è quella diuna pillola abortiva a una donna vittima di abusi e violenze da parte del marito. È la prima volta che vediamo in Europa un’per assistenza all’interruzione di gravidanza. ...

È la prima volta che, in Europa, un'attivista viene condannata per assistenza a un'interruzione di gravidanza, ma in Polonia, dove l'aborto, dal 2020, è praticamente sempre vietato (è consentito solo in caso di stupro, incesto o pericolo per la vita della madre). Justyna è la prima attivista ad essere processata in Polonia con l'accusa di aver aiutato una donna incinta a interrompere la gravidanza. Rischiava fino a tre anni di carcere. Farà ricorso contro la sentenza.

E a tutti quelli che vivono in Polonia dico: non ci fermeremo". Questo il messaggio dell'attivista polacca Justyna Wydrzynska, intervenuta in video in una conferenza stampa al Parlamento europeo.