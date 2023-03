Pognano | 65enne a terra con ferita alla testa | forse caduto dalla betoniera | grave

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 marzo 2023). Lo hanno trovato a, con una brutta. A fare le spese di quello che sembra essere un brutto infortunio sul lavoro è il socio di un’azienda di costruzioni di Albino, che sarebbeda una botaniera mentre erano in corso dei lavori di manutenzione idrica nei campi di, lungo via Campi Madona. L’rme è scattato poco dopo le 15, ma non ci sono testimoni diretti che possono confermare l’esatta dinamica. Quel che è certo è che l’uomo, 65 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto per i primi accertamenti, oltre ai carabinieri di Treviglio, anche i i tecnici della Prevenzione dell’Ats Bergamo.