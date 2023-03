Pogba compie 30 anni | gli auguri della Juve

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Lantus fa glidi compleanno a Paulche oggi30, augurandogli un pronto ritorno in campo e sottolineando l’importanza del centrocampista francese per il club bianconero. “Sono 30 le candeline che Paulspegne oggi – si legge suntus.com -. Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove ladomani si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ma purtroppo non è possibile. In questa giornata vogliamo allora semplicemente abbracciare Paul, ricordargli quanto è importante per noi, e dirgli che sappiamo che il regalo più bello sarà il suo ritorno in campo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

