Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pogba compie 30 anni, gli auguri della Juve: 'Sei molto importante per noi, ti aspettiamo': Oggi il centrocampista… - cmdotcom : #Pogba compie 30 anni, gli auguri della #Juve: 'Sei molto importante per noi, ti aspettiamo' - TV7Benevento : Calcio: la Juve fa gli auguri a Pogba che compie 30 anni, 'regalo più bello sarà ritorno in campo' -… - glooit : Calcio: Pogba compie 30 anni, la Juve 'sei importante per noi' leggi su Gloo - ansacalciosport : Calcio: Pogba compie 30 anni, la Juve 'sei importante per noi'. Il club festeggia il francese, il regalo sarà il tu… -

Non è proprio il compleanno dei sogni, vissuto fermo ai box per l'ennesimo problema muscolare, ma oggi Paulspegne 30 candeline. Tra gli auguri ricevuti c'è anche quello della Juventus: "Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove la Juve domani si gioca il passaggio ...Paul30 anni e come da tradizione i canali social della Juventus (come quelli di qualsiasi altra squadra) dedicano un post per fare agli auguri al calciatore francese. Ma la storia di quest'...Oggi Paul30 anni. E probabilmente l'umore ...

Calcio: Pogba compie 30 anni, la Juve "sei importante per noi" - Calcio Agenzia ANSA

Torino, 15 mar. – (Adnkronos) – La Juventus fa gli auguri di compleanno a Paul Pogba che oggi compie 30 anni, augurandogli un pronto ritorno in campo e sottolineando l’importanza del centrocampista ...(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Non è proprio il compleanno dei sogni, vissuto fermo ai box per l'ennesimo problema muscolare, ma oggi Paul Pogba spegne 30 candeline. Tra gli auguri ricevuti c'è anche ...