**Pnrr: Mattarella, 'occasione imperdibile, occorrono partecipazione e unità'** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nato da una svolta nelle politiche europee, a lungo sollecitata anche dalle organizzazioni sindacali, costituisce per la crescita un'occasione imperdibile, affidata ora alla responsabilità di tutte le parti, politiche, istituzionali, economiche, sociali. occorrono partecipazione e unità nell'impegno". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al 19/mo congresso della Cgil. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nato da una svolta nelle politiche europee, a lungo sollecitata anche dalle organizzazioni sindacali, costituisce per la crescita un', affidata ora alla responsabilità di tutte le parti, politiche, istituzionali, economiche, sociali.nell'impegno". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al 19/mo congresso della Cgil.

