Plusvalenze Juve | la strategia legale per la trasparenza dei bilanci

(Di mercoledì 15 marzo 2023) TORINO – Si sta accendendo una nuova fiamma nel mondo del calcio italiano, anche se il clima non è proprio sereno. Ieri, la Figc ha consegnato la seconda mail richiesta dai legali dell’ex direttore generale dellantus Fabio Paratici e dell’attuale direttore sportivo Federico Cherubini. La prima mail, chiamata “nota 10940”, era stata negata per ben due gradi di giudizio ed era stata desecretata solo sabato scorso grazie a un intervento del Tar del Lazio. La seconda mail, invece, risponde alla prima. I legali speravano di trovare la “notitia criminis”, la quale avrebbe permesso di iniziare subito le indagini e di dimostrare l’irregolarità del processo. Ma purtroppo per loro, la mail non contiene quello che cercavano. Ciononostante, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha deciso di mandare la mail richiesta, ma non senza aggiungere qualche osservazione ...