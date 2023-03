Playboy torna in digitale e sfida Onlyfans (FOTO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Playboy dopo tre anni torna, anche se solo in versione digitale e sfida Onlyfans con un abbonamento premium e l’interazione con i creatori di contenuti. La rivista ha smesso di essere distribuita dal 2020, dopo il consistente calo di numero di copie vendute. Secondo le prime affermazioni dei responsabili editoriali, la nuova versione, sarà rilasciata verso la fine del 2023. La cover dell’annuncio vede protagonista la modella Amanda Cerny. Attraverso la nuova piattaforma, tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento premium, potranno interagire con i creatori, che vanno a sostituire le storiche conigliette. I contenuti non saranno censurati. La nudità è accettata ma è vietata qualsiasi forma di pornografia o contenuto esplicito. I creatori poseranno anche per la rivista ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 15 marzo 2023)dopo tre anni, anche se solo in versionecon un abbonamento premium e l’interazione con i creatori di contenuti. La rivista ha smesso di essere distribuita dal 2020, dopo il consistente calo di numero di copie vendute. Secondo le prime affermazioni dei responsabili editoriali, la nuova versione, sarà rilasciata verso la fine del 2023. La cover dell’annuncio vede protagonista la modella Amanda Cerny. Attraverso la nuova piattaforma, tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento premium, potranno interagire con i creatori, che vanno a sostituire le storiche conigliette. I contenuti non saranno censurati. La nudità è accettata ma è vietata qualsiasi forma di pornografia o contenuto esplicito. I creatori poseranno anche per la rivista ...

