Pizze, birra e gelati: il corteo dei tifosi dell'Eintracht finisce a tavola in piazza del Gesù (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pizza Margherita, birra e gelati. Si sta chiudendo cosi in piazza del Gesù a Napoli il lungo corteo dei tifosi dell'Eintracht Francoforte in città per la sfida di Champions League di stasera. Il gruppo di circa 600 tifosi ha attraversato la città e ora si è seduto alle tante Pizzerie in piazza del Gesù per pranzare. La piazza di solito è piena di turisti ogni giorno, ma oggi è del tutto dei tifosi, con i gruppi di normali visitatori della città che si sono allontanati. A sorvegliare i supporter c'è l'elicottero che vola sopra la piazza e circa cento uomini delle forze di polizia e carabinieri che presidiano le tre strade di accesso a ...

