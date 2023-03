Pistola e droga in casa, un arresto a Salerno (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data 11 marzo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato Mario Siano, in quanto trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di un’arma clandestina del tipo revolver con matricola abrasa, 450 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 50 cartucce di diverso calibro, 40 confezioni di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione e la somma di 1.600 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data 11 marzo, la Polizia di Stato ha tratto inin flagranza di reato Mario Siano, in quanto trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di un’arma clandestina del tipo revolver con matricola abrasa, 450 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 50 cartucce di diverso calibro, 40 confezioni di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione e la somma di 1.600 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HeyMiChiamoCiao : @Doriana38380207 @DanieleGianca @the_bergo @Datafriedkin @marcussreading @VAmbaabraham @OfficialASRoma @droga Anche… - Doriana38380207 : @HeyMiChiamoCiao @DanieleGianca @the_bergo @Datafriedkin @marcussreading @VAmbaabraham @OfficialASRoma @droga Ricordati che ha la pistola. - ChilErminia : RT @TgrRai: A Roma tre omicidi in sei giorni forse collegati al mercato della droga. L’ultima vittima è stata freddata con quattro colpi di… - TgrRai : A Roma tre omicidi in sei giorni forse collegati al mercato della droga. L’ultima vittima è stata freddata con quat… - BreakingItalyNe : ROMA: Uomo ucciso a colpi di pistola in una stazione di servizio in via dei Ciceri a Torpignattara: La vittima si c… -