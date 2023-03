Pirelli | a Jeddah con pressioni più basse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Questa settimana si correrà nel tracciato cittadino di #Jeddah. Ecco le mescole scelte da #Pirelli per la seconda t… - twospeakersinF1 : F1 |Pirelli: a Jeddah stesse gomme del 2022 - ddpdj : F1 | Pirelli, Isola: 'A Jeddah stessa scelta gomme del 2022' - a_beatrii : RT @Motorsport_IT: #F1 | @pirellisport, @Mario_Isola: 'A Jeddah stessa scelta gomme del 2022' #Formula1 | #F12023 | #SaudiArabianGP https:… - Motorsport_IT : #F1 | @pirellisport, @Mario_Isola: 'A Jeddah stessa scelta gomme del 2022' #Formula1 | #F12023 | #SaudiArabianGP -

Circuito dalle caratteristiche diversissime rispetto al Bahrain, quello dinon è certo aggressivo sulle gomme.conferma la selezione di mescole di un anno fa e la prospettiva è di una gara con tattiche su un unico pit - stop. Rispetto a 12 mesi fa, tuttavia, ...Pressioni in rialzo Quella diè una pista da medio - basso carico aerodinamico , dove le ...conferma la scelta del 2022, portando le mescole intermedie della gamma, C2, C3 e C4, uno step ...Secondo appuntamento stagionale con il mondiale di Formula 1 anche per quanto riguarda la, che per il tracciato diin Arabia Saudita ha confermato le scelte dello scorso anno, ossia C2 - hard/bianche, C3 - medie/gialle e C4 - soft/rosse. Siamo nel circuito cittadino più ...

F1 | Pirelli, Isola: "A Jeddah stessa scelta gomme del 2022" Motorsport.com - IT

Circuito dalle caratteristiche diversissime rispetto al Bahrain, quello di Jeddah non è certo aggressivo sulle gomme. Pirelli conferma la selezione di mescole di un anno fa e la prospettiva è di una ...Il Circus della Formula 1 continua le sue "notti d'oriente" facendo tappa a Jeddah, per un GP Arabia Saudita che farà nuovamente da seconda tappa del mondiale ...