Pio e Amedeo: perché hanno aggiunto All Inclusive nel titolo del loro show (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pio e Amedeo stanno per tornare con il loro show Felicissima Sera che quest’anno ha preso come sottotitolo la dicitura All Inclusive. Ovviamente – come hanno precisato fra le pagine di TelePiù via DavideMaggio.it – anche il nuovo titolo è una provocazione. Il “tutto incluso” è inteso infatti come un “tutti inclusi” avendo nel cast rappresentanti di ogni minoranza. “E’ uno spettacolo molto inclusivo. Per evitare critiche, questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio, abbiamo anche un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza… E noi due forniamo la quota obbligatoria di meridionali. Insomma, scherziamo un po’ su questa mania del ‘rappresentare tutti’. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti meravigliosamente ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pio estanno per tornare con ilFelicissima Sera che quest’anno ha preso come sottola dicitura All. Ovviamente – comeprecisato fra le pagine di TelePiù via DavideMaggio.it – anche il nuovoè una provocazione. Il “tutto incluso” è inteso infatti come un “tutti inclusi” avendo nel cast rappresentanti di ogni minoranza. “E’ uno spettacolo molto inclusivo. Per evitare critiche, questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio, abbiamo anche un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza… E noi due forniamo la quota obbligatoria di meridionali. Insomma, scherziamo un po’ su questa mania del ‘rappresentare tutti’. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti meravigliosamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CenturrinoLuigi : RT @Franz215072382: Pio e Amedeo ci avevano visto benissimo, buoni solo per ???? e ?????? #Vergognatevi #Melonidimettiti - antoniolucascot : @Cartabiancarai3 @RaiTre @marcotravaglio @marcofurfaro @MolinariRik @NFratoianni @SardoneSilvia @orsiniufficiale… - SteGabri : Siani addirittura 1° col 17% ?? n.1 si riconferma un panel di fuori di testa (d altronde sono quelli che votano Pio… - giuseppe6105 : RT @Franz215072382: Pio e Amedeo ci avevano visto benissimo, buoni solo per ???? e ?????? #Vergognatevi #Melonidimettiti - lentinivince : RT @Franz215072382: Pio e Amedeo ci avevano visto benissimo, buoni solo per ???? e ?????? #Vergognatevi #Melonidimettiti -