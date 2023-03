Piero Chiambretti | lo sfogo dell’ex moglie | “Non era amore | ci siamo odiati”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il tribunale di Torino ha deciso lo scorso ottobre:dovrà continuare a versare un assegno mensile di 3mila euro per il mantenimento della figlia. Della situazione sentimentale dinon si parla molto solitamente. Di lui si sa che dopo 7 anni di fidanzamento, lui e Ingrid Muccitelli si sono lasciati definitivamente. Questo è avvenuto nel 2009 e tramite un comunicato ufficiale, rilasciato il 18 aprile dello stesso anno, è stato comunicato a tutti i fan ed i sostenitori della coppia. Dopo solo qualche mesesi è fidanzato nuovamente, ormai ex, con Federica Laviosa., loNei mesi scorsi il conduttore torinese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #LaTVdei100eUno - Prima puntata del 15/03/2023 - Con Piero Chiambretti su Canale 5. - 1vs100tw : #Pomeriggio5 Barbara saluta Piero Chiambretti e lancia #latvdei100euno Haters svenuti ???????? - EnzoPio2 : RT @MedInfinityIT: Esibizioni incredibili, forti emozioni e interviste a ospiti davvero speciali… pronti? Piero Chiambretti vi aspetta STAS… - robertopontillo : RT @MedInfinityIT: Esibizioni incredibili, forti emozioni e interviste a ospiti davvero speciali… pronti? Piero Chiambretti vi aspetta STAS… - SBruganelli : RT @MedInfinityIT: Esibizioni incredibili, forti emozioni e interviste a ospiti davvero speciali… pronti? Piero Chiambretti vi aspetta STAS… -

La relazione trae Federica Laviosa si è conclusa in modo difficile, con una nota di tristezza, poiché c'è una ...Federica Laviosa, ex consorte di: esploriamo meglio età, statura, carriera e vita personale. Con il presentatore ha avuto una figlia ...... Programma di approfondimento giornalistico condotto da Veronica Gentili, in onda dalle 21.20 su Rete 4 La tv dei 100 e uno , lo show condotto da, in onda dalle 21.20 su Canale 5 ...

"La Tv dei 100 e Uno": stasera il ritorno di Piero Chiambretti su Canale 5 La Gazzetta dello Sport

Mi interessa solo il bene di mia figlia. Piero Gli auguro di essere felice, perché con il rancore e l’odio ci si avvelena e basta”, dice la donna che aveva conosciuto Chiambretti nel 2008, quando ...La relazione tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa si è conclusa in modo difficile, con una nota di tristezza, poiché c’è una figlia coinvolta. Il loro legame era ormai irreparabile, ma il ...