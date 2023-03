Piero Chiambretti | chi è l’ex fidanzata Ingrid Muccitelli | “Lui non voleva sposarmi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 marzo 2023)è una conduttrice molto amata dagli spettatori del piccolo schermo, con grande successo, ma ciò cheancora non può dimenticare è l’amore per, quella storia terminata nel 2009, una storia che lei pensava potesse concludersi al meglio. “A lungo ho creduto che fosse l’uomo giusto per me, con il quale avere un figlio e costruire una famiglia Non ci sono riuscita, mi sbagliavo. Forse sono una rompiscatole incredibile“. Un’intervista nella quale si era assunta la sue colpe, forse non era semplicemente il destino Dopo essersi lasciati l’attore pareva aver ritrovato la serenità con Federica Laviosa, da cui ha avuto una bambina di nome Margherita, purtroppo le cose non sono andate bene nemmeno con lei e oggi l’interprete ha una nuova ...