Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, avete mai visto lo yatch della coppia? 43 metri di puro lusso (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stanno circolando in rete alcuni scatti del lussuoso yatch di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. La coppia possiede infatti una vera e propria “villa sul mare”, che è davvero paradisiaca. Ecco qualche dettaglio in più a riguardo. I due coniugi sono – com’è ormai noto – legati sentimentalmente da molti anni: PierSilvio e Silvia si sono infatti conosciuti nel 2001 nel corso di una partita di beneficienza del Milan, e si sono subito innamorati. Hanno così iniziato una bellissima storia d’amore, da cui sono nati i loro splendidi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La coppia è sempre stata molto riservata, e non ha mai rivelato dettagli in più sulla loro vita ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stanno circolando in rete alcuni scatti del lussuosodi. Lapossiede infatti una vera e propria “villa sul mare”, che è davvero paradisiaca. Ecco qualche dettaglio in più a riguardo. I due coniugi sono – com’è ormai noto – legati sentimentalmente da molti anni:si sono infatti conosciuti nel 2001 nel corso di una partita di beneficienza del Milan, e si sono subito innamorati. Hanno così iniziato una bellissima storia d’amore, da cui sono nati i loro splendidi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Laè sempre stata molto riservata, e non ha mai rivelato dettagli in più sulla loro vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Immaginando Pier Silvio che accende la tv durante la pausa caffè a Cologno Monzese e si ritrova Silvio che chiede a… - trash_italiano : Pier Silvio, a questo punto, visto l'andazzo, proposta: puntate in prima serata del #GFVIP di 20 minuti in cui si f… - GiusCandela : Omaggio 'esclusivo' di Pier Silvio a D'Urso? No, oggi tutte le lavoratrici Mediaset (dalla signora del gabbiotto al… - aur24 : RT @HelenaG07927152: La nuova linea di Pier Silvio tutta in un video #gfvip #archiviogf - ciuppina : RT @HelenaG07927152: La nuova linea di Pier Silvio tutta in un video #gfvip #archiviogf -