Petrolio | rotte commerciali e sfida agli Usa | il piano della Cina per il Medio Oriente

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Lo smantellamentofragile pax americana, l’instaurazione di un’apparente pax sinica, la concretizzazione di undi sicurezza globale, presumibilmente da estendere in altre aree di crisi, oltre ad interessanti opportunità economiche da cogliere al volo. Il tutto condito da massicce dosi di soft power. Nella narrazione, l’accordo appena stipulato tra Arabia Saudita InsideOver.

... 'Se si scopre che esiste un numero sufficiente di passeggeri per avviare e gestire una o più... La Groenlandia rinuncia a estrarree uranio Vuole vietare l'estrazione di uranio, ...... è uno di quei personaggi che può decidere quando aprire e quando socchiudere ledei barconi ...chiave per il controllo delle milizie e degli affari che tengono insieme i traffici di, ......sia da sempre desiderosa di espandere la cooperazione nell'ambito della BRI e costruire...infatti di una posizione strategica e offre una potenziale scorciatoia per le importazioni die ...

Previsioni Petrolio WTI: il Greggio Vicino ad Affrontare una Tempesta FX Empire Italy

L’Iran e l’Arabia Saudita hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e riaprire le ambasciate dopo sette anni di tensioni. La grande svolta diplomatica, negoziata con la Cina, riduce la ...