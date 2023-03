Petrolio: prezzo Wti in aumento a 72,34 dollari (Di mercoledì 15 marzo 2023) prezzo del Petrolio in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 72,34 dollari al barile con un aumento dell'1,42% mentre il Brent con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023)delin rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 72,34al barile con undell'1,42% mentre il Brent con ...

