PERONI TOP10 | IL PALINSESTO RAI PER LA FASE FINALE DI REGULAR SEASON

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – FIR e Rai Sport hanno definito ildegli incontri deldalla XV alla XVIII giornata che saranno trasmessi in diretta in chiaro da Rai Sport, in simulcast con lo streaming di Eleven Sports. Con ancora quattro turni dida disputare, tanto la lotta per i play-off che quella per la salvezza sono ancora apertissime e tutti gli appuntamenti in diretta free-to-air delle settimane a venire saranno dedicati ad incontri decisivi per definire il quadro delle semifinali, a loro volta tutte disponibili su Rai Sport. Questi gli incontri diin diretta su Rai Sport: XV giornata – 25 marzo – ore 16.00Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo XVI giornata – 1 aprile – 16.00Transvecta Calvisano v Petrarca Rugby XVII giornata – 15 aprile ...

Il derby d'Italia numero 175 regala al pubblico del "Battaglini" ed agli appassionati da casa uno dei più vibranti scontri diretti di stagione per il. Continui capovolgimenti di fronte e colpi di scena caratterizzano la sfida tra la Femi - CZ Rovigo ed i Campioni d'Italia in carica del Petrarca, con i Bersaglieri che " []...Calvisano, Stadio 'San Michele' " Sabato 11 Marzo, XIV giornata Transvecta Rugby Calvisano v Rugby Viadana 21 - 39 (7 - 25) Marcatori: p.t. 4 m. Ruiz tr. Dogliani (0 - 7), 11 c.p. ...Le Fiamme Oro passano di misura, 16 - 20, in casa dei Sitav Lyons Piacenza nell'anticipo della quattordicesima giornata dele si mantengono in piena corsa per i play - off agguantando provvisoriamente al secondo posto la Femi - CZ Rovigo che, domani, ospita (ore 15.15, diretta Rai Sport e Eleven Sports) i ...

Top10: Due derby e sfide interessanti di metà stagione

