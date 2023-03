“Perché si sono lasciati”. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la bomba è servita (Di mercoledì 15 marzo 2023) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la verità sulla crisi viene fuori. IL settimanale “Chi” ha rivelato finalmente i motivi dietro la rottura tra i due. Non fortunata in amore Manila che aveva raccontato alcuni retroscena sulla fine del primo matrimonio con Francesco Cozza dal quale ha avuto i figli Nicolas e Francesco Pio. Aveva infatti raccontato a riguardo: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. È stata una botta fortissima”. E ancora: “Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”. “Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Meritavo almeno un po’ di sincerità”. Sulla fine della storia con Lorenzo Amoruso le chiacchiere non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023), la verità sulla crisi viene fuori. IL settimanale “Chi” ha rivelato finalmente i motivi dietro la rottura tra i due. Non fortunata in amoreche aveva raccontato alcuni retroscena sulla fine del primo matrimonio con Francesco Cozza dal quale ha avuto i figli Nicolas e Francesco Pio. Aveva infatti raccontato a riguardo: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. È stata una botta fortissima”. E ancora: “Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”. “Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Meritavo almeno un po’ di sincerità”. Sulla fine della storia conle chiacchiere non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Sapete perchè sui giornali sportivi oggi non ci sono la #Juventus e i suoi invincibili eroi in prima pagina? Perchè… - fabiocaninoreal : Il governo dei fascisti (perché quello sono basta far finta che non lo siano!) hanno bloccato i certificati di nasc… - CarloCalenda : Abbiamo chiesto al Governo di abbandonare la logica dei bonus e investire ogni euro disponibile sulla #sanità. Un P… - paolo_capriotti : @mpnamp_lp @meleditalia @natabalzana Un sindacato maturo non dovrebbe avere di questi timori, anche perché, da ex o… - Milanista_Serio : RT @DanieleStampeg2: Domanda seria perché vedo la mia tl spaccata su questo: Preferite prendere l'Inter, con il rischio di essere elimina… -

Gli Skunk Anansie tornano in Italia con un'unica data a Rimini L'eco di quell'evento, tra gli appassionati di musica, è ancora limpido, perché la band fu accolta ... sarà l'unico evento degli Skunk Anansie in Italia nel corso del loro tour europeo estivo: non sono ... Ponte sullo Stretto, bozza dl: "Progetto esecutivo entro luglio 2024" Leggi Anche Ponte sullo Stretto, Salvini: 'Non si può costruire perché zona sismica Fake News' Leggi Anche Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini: 'Inizio lavori ... al quale ultimo sono attribuite ... Cricca e NDG nel mirino di Rudy Zerbi: "Uno noioso, l'altro manco dovrebbe stare al serale" E ancora: ' Cricca mi annoia da molto tempo perché è tutto 'ino'. Il sorrisino, il caratterino, l'... Cricca e NDG, le loro risposte alle critiche di Rudy Zerbi Critiche che sono state fatte ascoltare ... L'eco di quell'evento, tra gli appassionati di musica, è ancora limpido,la band fu accolta ... sarà l'unico evento degli Skunk Anansie in Italia nel corso del loro tour europeo estivo: non...Leggi Anche Ponte sullo Stretto, Salvini: 'Non si può costruirezona sismica Fake News' Leggi Anche Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini: 'Inizio lavori ... al quale ultimoattribuite ...E ancora: ' Cricca mi annoia da molto tempoè tutto 'ino'. Il sorrisino, il caratterino, l'... Cricca e NDG, le loro risposte alle critiche di Rudy Zerbi Critiche chestate fatte ascoltare ... Silicon Valley Bank, perché è fallita WIRED Italia