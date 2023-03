Perché questa "casa" di 4 metri quadrati costa 3.500 euro al mese (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un'edicola trasformata in una mini abitazione, a un prezzo esorbitante. È la provocazione artistica in piazza Tricolore a Milano firmata da Cristina Donati Meyer, che nelle scorse ore ha "costruito" un appartamento su un chiosco... Leggi su today (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un'edicola trasformata in una mini abitazione, a un prezzo esorbitante. È la provocazione artistica in piazza Tricolore a Milano firmata da Cristina Donati Meyer, che nelle scorse ore ha "costruito" un appartamento su un chiosco...

