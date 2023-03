Perché Desdemona oggi lascia Uomini e Donne? La segnalazione e cosa è successo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella puntata di oggi, mercoledì 15 marzo di Uomini e Donne, sono attesi colpi di scena. In particolare a finire al centro del programma condotto da Maria De Filippi sarà Dedemona che era approdata nel dating show dicendo di avere problemi ad avere una relazione sentimentale. La dama che aveva ammesso di aver problemi ad andare oltre con gli Uomini, e che dopo aver conosciuto Giuseppe ed essersi andata ad appassionati baci, aveva deciso di sospendere la frequentazione per approfondire la conoscenza con Ivan, verrà messa all’angolo. Desdemona avrebbe un fidanzato Sono diversi i messaggi arrivati agli autori del programma nel quale si dichiara che la donna fuori dal programma avrebbe un fidanzato. E nella puntata di oggi verrà messa con le spalle al muro e invita ad andare via. Sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella puntata di, mercoledì 15 marzo di, sono attesi colpi di scena. In particolare a finire al centro del programma condotto da Maria De Filippi sarà Dedemona che era approdata nel dating show dicendo di avere problemi ad avere una relazione sentimentale. La dama che aveva ammesso di aver problemi ad andare oltre con gli, e che dopo aver conosciuto Giuseppe ed essersi andata ad appassionati baci, aveva deciso di sospendere la frequentazione per approfondire la conoscenza con Ivan, verrà messa all’angolo.avrebbe un fidanzato Sono diversi i messaggi arrivati agli autori del programma nel quale si dichiara che la donna fuori dal programma avrebbe un fidanzato. E nella puntata diverrà messa con le spalle al muro e invita ad andare via. Sempre ...

