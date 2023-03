Per i tre del massacro di Ponticelli forse si avvicina la revisione del processo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Domenica sera ho guardato, non da principio perché mi ci sono imbattuto di passaggio, il programma delle Iene intitolato “Mostri o innocenti?” e dedicato all’orribile “massacro di Ponticelli” che ebbe per vittime, quarant’anni fa, nel 1983, due bambine, e per il quale furono condannati tre giovani, che hanno scontato per intero la loro pena e si sono sempre rivendicati innocenti. Ne ero del tutto ignaro, e mi dispiace. Dalla puntata, condotta da Giulio Golia, ho appreso che il tema era già stato trattato, e che di recente era stata la Commissione antimafia, dopo aver ascoltato i tre condannati, che erano e sono rimasti amici al punto di condividere le loro vite famigliari come avevano condiviso galera e celle, a pronunciarsi per una revisione del processo, fondata anche sul ruolo avuto nella loro vicissitudine dalla ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Domenica sera ho guardato, non da principio perché mi ci sono imbattuto di passaggio, il programma delle Iene intitolato “Mostri o innocenti?” e dedicato all’orribile “di” che ebbe per vittime, quarant’anni fa, nel 1983, due bambine, e per il quale furono condannati tre giovani, che hanno scontato per intero la loro pena e si sono sempre rivendicati innocenti. Ne ero del tutto ignaro, e mi dispiace. Dalla puntata, condotta da Giulio Golia, ho appreso che il tema era già stato trattato, e che di recente era stata la Commissione antimafia, dopo aver ascoltato i tre condannati, che erano e sono rimasti amici al punto di condividere le loro vite famigliari come avevano condiviso galera e celle, a pronunciarsi per unadel, fondata anche sul ruolo avuto nella loro vicissitudine dalla ...

