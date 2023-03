Per Chiesa e Di Maria recupero in extremis | col Friburgo in panchina

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Juve in piena emergenza per la trasferta di, in cui c'è in palio il passaggio ai quarti di Europa League. Allegri recupera inper lae Di, ma difficilmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Auguri a Sua Santità Papa Francesco che oggi celebra il decennale del suo Pontificato. Lo ringraziamo per essere un… - veneziaunica : Oggi #15marzo è San Zaccaria! ?? La chiesa dedicata al santo si trova nell'omonimo campo, a pochi passi da Piazza S… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #udienzagenerale 'Se tu trovi una persona che nella Chiesa ha una vocazione più alta ed è vanitosa,… - OggiSportNotiz2 : #Juventus, #Allegri tira un sospiro di sollievo: #Chiesa e #DiMaria convocati per Friburgo #SCFJUV #UEL… - MagnusPinus : @alvarosburato Lo siringano man, lo fa spaccare tutto. Chiesa invece ha proprio paura di giocare, che é esattamente… -

La vuole dare continuità di vittorie anche in Europa . Dopo il bel successo contro la Sampdoria4 - 2 in Serie A , la squadra di Allegri affronta il Friburgo nel ritorno degli ottavi di Europa ...Juve in piena emergenzala trasferta di Friburgo, in cui c'è in palio il passaggio ai quarti di Europa League. Allegri recupera in extremisla panchinae Di Maria, ma difficilmente potrà proporlitanti minuti. A differenza del primo, che ha fatto tutta la rifinitura con i compagni, l'argentino stamattina è rientrato in ...Commentaprimo Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocatila sfida della Juventus contro il Friburgo, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si ...6 Danilo 79 ...

Juventus: ancora personalizzato per Chiesa Fantacalcio ®

avrà a disposizione due risultati su tre per approdare ai quarti. Tuttavia, negli scorsi giorni proprio l'argentino, insieme a Chiesa, è stato costretto a fare i conti con alcuni problemi fisici dalla ...proverà a recuperare per l’Inter. C’è Angel Di Maria: l’argentino non è al meglio ma è stato aggregato al gruppo e domani sera dovrebbe partire dalla panchina. Presente anche Federico Chiesa che torna ...