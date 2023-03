Pentagono su drone Usa | da piloti russi comportamento pericoloso

(Di mercoledì 15 marzo 2023) "Prima di tutto, vorrei sottolineare la dichiarazione del comando europeo degli Stati Uniti rilasciata oggi, confermando che due aereiSu - 27 hanno condotto un'intercettazione non sicura e non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un jet russo si è scontrato con un drone Usa sul Mar Nero, riferisconoi militari americani. Secondo il Pentagono, u… - Tg3web : Un caccia russo ha colpito e abbattuto un drone americano in volo sul Mar Nero. 'Un'azione pericolosa e non profess… - fattoquotidiano : Prove di conflitto: jet russo 'abbatte' un drone degli Usa. Il Pentagono accusa il pilota. La replica: “Nessun cont… - yuliapopova : I generali del #Pentagono sono ipocriti!????Dicono che il loro drone era nello spazio internazionale!Dall'inizio dell… - TrueReportNet : ???????? AMBASCIATORE RUSSO ANTONOV: QUELLA DEL DRONE È SOLO UNA PROVOCAZIONE 'Riuscite a immaginare un aereo del gene… -

Alta tensione tra Stati Uniti e Russia Un jet russo si è scontrato con unMQ - 9 statunitense che 'stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo ... la reazione del. La ...Lo ha dichiarato il portavoce del Dipartimento alla Difesa Usa, il generale PatRyder in una conferenza stampa al."Penso che il punto chiave qui sia che mentre le intercettazioni in sé e per ...Secondo la versione del, verso le 7 del mattino in Italia due caccia Su - 27 russi hanno intercettato undi sorveglianza americano MQ - 9 'Reaper ' e uno di essi ne ha urtato l'elica,...

