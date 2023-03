Pensioni, arriva la brutta notizia: stangata inaspettata per questa categoria di beneficiari (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la riforma delle Pensioni potrebbe ritrovarsi in una fase di stallo La notizia non é delle migliori: la riforma delle Pensioni potrebbe essere rinviata al prossimo anno. A quanto emerge, il motivo principale del possibile rinvio sarebbe la mancanza di tempo utile affinché Ministero del Lavoro e sindacati trovino gli accordi per le misure di flessibilità, in particolare riguardo ai programmi di pensionamento anticipato. La riforma delle Pensioni é in stallo – ILoveTrading.itDunque il Governo potrebbe optare per una proroga di Quota 103 sia per l’anno in corso sia per il 2024, che consente il raggiungimento del pensionamento all’età di 62 anni con almeno 41 anni di contributi versati alle casse dello Stato. Assai improbabile quindi che la misura di Quota 41 – seppur definita dal ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la riforma dellepotrebbe ritrovarsi in una fase di stallo Lanon é delle migliori: la riforma dellepotrebbe essere rinviata al prossimo anno. A quanto emerge, il motivo principale del possibile rinvio sarebbe la mancanza di tempo utile affinché Ministero del Lavoro e sindacati trovino gli accordi per le misure di flessibilità, in particolare riguardo ai programmi di pensionamento anticipato. La riforma delleé in stallo – ILoveTrading.itDunque il Governo potrebbe optare per una proroga di Quota 103 sia per l’anno in corso sia per il 2024, che consente il raggiungimento del pensionamento all’età di 62 anni con almeno 41 anni di contributi versati alle casse dello Stato. Assai improbabile quindi che la misura di Quota 41 – seppur definita dal ...

