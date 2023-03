Pensioni, ancora proteste in piazza contro la riforma di Macron. Domani il voto alla Camera (Di mercoledì 15 marzo 2023) riforma delle Pensioni, monta la rivolta contro il presidente Macron. Ottava giornata di manifestazioni oggi in tutta la Francia contro la riforma. Che innalza a 64 anni l’età della pensione. Uno dei punti centrali del programma dell’inquilino dell’Eliseo. Dopo l’approvazione ieri in Senato, la commissione mista paritaria dei due rami del Parlamento ha concordato un testo comune. Che verrà votato Domani in aula da deputati e senatori. Pensioni, in Francia ottavo giorno di protesta Intanto la mobilitazione nelle strade rimane estesa a tutta la Francia, ma con numeri in calo. Ben lontani dal record del 7 marzo. Alle 15, riporta Le Figaro, le prefetture stimavano 207mila manifestanti nel paese. contro i 532mila del 7 marzo e i 152mila ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023)delle, monta la rivoltail presidente. Ottava giornata di manifestazioni oggi in tutta la Franciala. Che innalza a 64 anni l’età della pensione. Uno dei punti centrali del programma dell’inquilino dell’Eliseo. Dopo l’approvazione ieri in Senato, la commissione mista paritaria dei due rami del Parlamento ha concordato un testo comune. Che verrà votatoin aula da deputati e senatori., in Francia ottavo giorno di protesta Intanto la mobilitazione nelle strade rimane estesa a tutta la Francia, ma con numeri in calo. Ben lontani dal record del 7 marzo. Alle 15, riporta Le Figaro, le prefetture stimavano 207mila manifestanti nel paese.i 532mila del 7 marzo e i 152mila ...

